Ex-Bremen-Profi : Mertesacker: Zukunft als Werder-Sportchef vorstellbar

Bremen Fußball-Weltmeister Per Mertesacker kann sich gut vorstellen, einmal als Sportchef für seinen früheren Verein Werder Bremen zu arbeiten.

„Jetzt fühle ich mich noch nicht bereit, einen Posten als Sportdirektor oder Geschäftsführer zu übernehmen. Aber in die Richtung geht es für mich“, sagte der 34-Jährige in einem Gespräch mit mehreren Bremer Medien.

„Ich bin jetzt in der Lehre, irgendwann möchte ich damit etwas anfangen. Gerne an Plätzen, an denen man selbst Identifikation und Werte geschaffen hat, Bremen war einer davon“, so Mertesacker. „In Bremen habe ich mich immer wohl gefühlt. Hier kann man arbeiten, das Vertrauen der Menschen ist da.“