Ehemaliger Nationalspieler : Michael Rummenigge: Keine 120-Millionen-Transfers mehr

Berlin Der frühere Nationalspieler Michael Rummenigge erwartet durch die Coronakrise einen Einbruch auf dem Fußballmarkt.

„Daher wird es so bald auch keine Vollzugsmeldungen bei Transfers geben - schon gar nicht mit Ablösen in Höhe von 120 Millionen Euro oder mehr“, schrieb der 56-Jährige in einer Kolumne für den „Sportbuzzer“.