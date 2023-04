Bundesliga Millionenstreit zur Unzeit: Die Eintracht im Führungschaos

„Ich glaube, dass es gar nicht so wirklich kracht. Natürlich sind wir ein Team. Wir arbeiten alle gut zusammen, der Vorstand auch“, sagte der 42-Jährige am Samstagabend. Wenige Minuten später berichtete die „Bild-Zeitung“ über ein Schreiben des Vorstands um Krösche und Hellmann, in dem die Vertrauensfrage an den Aufsichtsrat gestellt worden sein soll. Am Sonntag folgte die Antwort von Aufsichtsratschef Philip Holzer - in dem zerfahrenen Streit der Gegenspieler von Hellmann - in Form eines internen Schreibens an den Aufsichtsrat und den Club-Vorstand. Auch dieses wurde an Medien durchgestochen und wörtlich zitiert.