RB-Vorstand : Mintzlaff zu Transfers: Wirtschaftskrise nicht spürbar

Leipzig RB Leipzigs Vorstandsvorsitzender Oliver Mintzlaff ist überrascht über die Kaufkraft vieler Fußball-Vereine während der Corona-Pandemie.

„Wir merken bei unseren Verhandlungen in diesem Transferfenster nicht, dass der Markt so sehr ins Stocken geraten ist. Auch wenn unser eigenes Budget sehr wohl den wirtschaftlichen Einschnitten der Pandemie angepasst ist: Bei den generellen Preisen, Ablösesummen und Gehältern am Markt ist eine Wirtschaftskrise bisher nicht spürbar“, sagte Mintzlaff in einem Interview der „Freien Presse“. Der RB-Vorstandsvorsitzende betonte: „Das hatte ich - ehrlich gesagt - anders erwartet.“