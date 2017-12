Meinung

Wo die Ladenöffnungszeiten Unfug sind

Es gab wenige Menschen, die nicht aufatmeten, als die rheinland-pfälzische Landesregierung vor Wochen eine E-Mail verschickte. Der Inhalt: An Heiligabend, einem Sonntag in diesem Jahr, bleiben die Geschäfte zu. Es war eine richtige, eine gute Entscheidung, weil sie so manchem Mitarbeiter das Weihnachtsfest versüßt. Dennoch kann die Entscheidung nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ladenöffnungszeiten oft widersprüchlich sind, an Grenzen stoßen, manchmal sogar Unfug sind. mehr