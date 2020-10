VfB-Sportdirektor : Mislintat: 30 Millionen Euro Verlust durch Corona

Stuttgart Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart rechnet durch die aktuelle Corona-Krise mit großen Verlusten für den Fußball-Bundesligisten.

Allzu große Ziele will Mislintat mit dem Aufsteiger daher vorerst nicht ausrufen. Zunächst gehe es darum, die Klasse zu halten „mit der Prämisse, dass wir in der Corona-Krise wirtschaftlich gesund bleiben“, sagte er. „Wir leben in Zeiten, in denen es plötzlich vorstellbar erscheint, dass es nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Absteiger aus der Bundesliga geben könnte.“