Bundesliga : Mit letztem Aufgebot nach Leipzig: BVB bangt um Platz zwei

Dortmund Borussia Dortmund geht mit großen Personalproblemen in das Spiel bei Verfolger RB Leipzig.

Immerhin kehrt der von einem bakteriellen Infekt genesene Giovanni Reyna in den Kader zurück. Trotz der vielen Ausfälle nahm Sportdirketor Michael Zorc die Mannschaft in die Pflicht. Nach dem schwachen Auftritt am Mittwoch beim 0:2 gegen Mainz sieht er sie in der Bringschuld: „Ich hoffe, dass Mainz ein Einzelfall war“, sagte er und kündigte weitere Gespräche mit den Profis an.