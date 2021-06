1. FC Köln : Mitgliederversammlung: Podolski widerspricht FC-Präsident

Köln Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat während der Mitgliederversammlung seines Herzensvereins 1. FC Köln eine Aussage von Club-Präsident Werner Wolf dementiert.

„Während der Mitgliederversammlung des FC wurde erklärt, dass ich a.) in der kommenden Saison nicht zum FC zurückkehren werde, aber man b.) mit mir in einem guten Dialog sei“, twitterte Podolski: „a.) kann ich bestätigen, b.) nicht. Der Vorstand des 1. FC Köln steht und stand mit mir nicht in Kontakt.“