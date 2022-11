13. Spieltag : Mönchengladbach bejubelt Sieg bei Hofmann-Rückkehr

Mönchengladbach Was für ein Comeback von Gladbachs Jonas Hofmann. Früh trifft der Nationalspieler beim erlösenden Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Mit Rückkehrer Jonas Hofmann ist Borussia Mönchengladbach der erlösende Sieg nach drei Pflichtspielniederlagen in Serie gelungen. Das Team von Trainer Daniel Farke gewann gegen den VfB Stuttgart auch dank eines schnellen Comeback-Tores von Hofmann in der vierten Minute mit 3:1 (2:1).

Die Schwaben, für die Tiago Tomás (35.) erfolgreich war, warten weiter auf den ersten Auswärtssieg in diesem Jahr. Das Team von Interimstrainer Michael Wimmer bleibt mit elf Punkten als 15. in Abstiegsnot.

Hofmann demonstriert seinen Wert für Gladbach

Ausschlaggebend für den Erfolg der Gladbacher war die frühe Führung durch Hofmann, sie wirkte wie eine Befreiung. Nur 17 Tage nach seiner Schultereckgelenksprengung beim Pokal-Aus gegen den Zweitligisten SV Darmstadt stand der Nationalspieler wieder in der Startelf und demonstrierte umgehend seinen enormen Wert für die Borussia. Per Dropkick drosch der Allrounder eine Vorarbeit von Alassane Plea ins VfB-Tor.

Eindrucksvoller hätte der 30-Jährige nicht demonstrieren können, dass er trotz der Verletzung bereit ist für die WM in Katar in zwei Wochen. Erst mit zunehmender Spieldauer ließen die Kräfte Hofmanns nach.

Erneut früher Rückstand für den VfB

Mit dem frühen Rückstand bewies der VfB einmal mehr seine Schläfrigkeit zu Beginn der Spiele. Hofmanns Treffer war bereits das achte Gegentor in der ersten Viertelstunde in dieser Saison - kein anderes Bundesligateam kassiert derzeit so früh so viele Tore. Die Stuttgarter Leistungssteigerung im Spiel nach rund einer halben Stunde kam zu spät.