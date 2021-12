14. Spieltag : „Momentan läuft's“ - Bochum feiert Zittersieg gegen Augsburg

Der VfL Bochum lag in Augsburg zur Pause mit 3:0 vorn. Foto: Matthias Balk/dpa

Augsburg Bochum überrollt schlafende Augsburger und sieht schon wie der sichere Sieger aus. Dann startet der FCA sein Comeback und lässt den Ruhrpott-Club zittern. Doch Polters Doppelpack reicht.

Am Ende mussten die Bochumer bangen. Der schon sicher geglaubte Sieg gegen den FC Augsburg geriet trotz komfortabler 3:0-Führung und eines Doppelpacks von Sebastian Polter (23./45.+2) ordentlich ins Wanken.

Umso erleichterter sanken die VfL-Kicker zu Boden, als nach 90 intensiven Minuten das 3:2 (3:0) in der Fußball-Bundesliga feststand. „Momentan läuft's. Das hätten wir uns am Anfang der Saison auch nicht ausgemalt“, stellte Bochums Eduard Löwen am Sky-Mikrofon fest. Für den Aufsteiger war es der fünfte Erfolg aus den letzten sieben Spielen.