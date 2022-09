FC Bayern München : Müller nach nächstem Remis bedient: „Sauer auf uns selbst“

München Thomas Müller hat nach dem nächsten Remis des FC Bayern deutliche Kritik geübt. „Heute bin ich das erste Mal in dieser ganzen Spielzeit sauer - und zwar sauer auf uns selbst“, sagte der Fußball-Nationalspieler bei Sky nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart.

„Wenn wir so schnell wie möglich an die Tabellenspitze kommen wollen, und das ist unser Anspruch - zumindest sagen wir das - dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen, jeder Einzelne", kritisierte der 32-Jährige. „Heute habe ich das erste Mal das Gefühl, dass wir was hergeschenkt haben." Für die Bayern war es in der Bundesliga bereits das dritte Unentschieden nacheinander.