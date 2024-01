Bundesliga Müller vor Hoffenheim-Spiel: „Reißen uns am Riemen“

„Ruhe in Frieden, Franz. Danke für alles“, überschrieb Müller seinen in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videobeitrag. „Der Respekt für die Persönlichkeit, die Fußball-Figur, den Menschen ist unendlich groß. Die Dankbarkeit ist enorm. Ich glaube, dass wird man auch im Stadion spüren. (...). Wir reißen uns am Riemen, dass wir das Spiel auch gewinnen.“