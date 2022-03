Bundesliga : Müller will beim FC Bayern bis 2025 verlängern

Neu-Isenburg Thomas Müller ist einer der Leistungsträger des FC Bayern. Diesen Anspruch hat er auch für die Zukunft beim deutschen Rekordmeister. Nur die Unterschrift unter der Vertragsverlängerung fehlt noch.

Der 32 Jahre alte Offensivspieler äußerte sich im DFB-Quartier erstmals konkreter zu seinen Zukunftsplänen beim Rekordmeister und auch in der Nationalelf. „Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Topniveau Fußball zu spielen. Mein Vertrag läuft aktuell bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen“, sagte Müller, der seine gesamte Profi-Karriere in München verbracht hat.