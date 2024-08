Testspiel gegen Tirol Münchner Kane und Palhinha treffen bei Generalprobe

Mit Harry Kane und Joao Palhinha in der Anfangsformation hat der FC Bayern München seine Generalprobe für den Pflichtspielstart gewonnen. Drei Tage vor dem Auftakt im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm am Freitag (20.45 Uhr) besiegte der spielbestimmende deutsche Fußball-Rekordmeister den österreichischen Erstligisten WSG Tirol vor 9531 Zuschauern in Unterhaching mit 3:0 (1:0).