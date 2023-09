Fußball Multi-Club-Ownerships: Bayern und BVB fordern strikte Regeln

„Der deutsche Fußball muss da sehr wachsam sein, wir haben da eine wachsamere Blickrichtung als es in vielen anderen Ländern der Fall ist“, sagte Watzke nach der Generalversammlung der European Club Association (ECA) in Berlin. Für Dreesen könnten sich Konsortien, die mehrere Vereine in verschiedenen Ländern besitzen, zu einer Gefahr entwickeln.