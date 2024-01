Bayern Musialas Traumstart ins EM-Jahr: „Zocken“ mit Sané

Es war bezeichnend, dass am Tag des großen Münchner Gedenkens an die verstorbene Fußball-Lichtgestalt Franz Beckenbauer ein begnadeter Fußball-Künstler wie Musiala herausstach. Der aktuelle Bayern-Star hat den „Kaiser“ zwar nicht als Fußballer erlebt, aber Beckenbauers Bedeutung für den FC Bayern ist ihm bewusst: „Er ist eine Legende hier. Wir wollten auch den Sieg für ihn holen.“ Beckenbauer war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.