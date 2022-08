Bundesliga : Nach 36 erfolgreichen Elfmetern: Mainz scheitert vom Punkt

Augsburg Das Ende ihrer beeindruckenden Elfmeterserie nahmen die Mainzer gelassen. Erstmals seit Anfang April 2013 vergab in Linksverteidiger Aaron ein 05er wieder einen Strafstoß in der Fußball-Bundesliga.

Dazwischen hatten die Mainzer mit 36 verwandelten Elfmetern sogar einen Rekord in der Eliteklasse aufgestellt, wie auf der Bundesliga-Homepage berichtet wurde. Zuvor war letztmals Adam Szalai beim 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg gescheitert.

„Ich glaube, der Aaron wollte unbedingt in die Zeitung“, scherzte Verteidiger Alexander Hack nach dem 2:1 (1:1) beim FC Augsburg. Der Spanier Aaron war in der 62. Minute an Torwart Rafal Gikiewicz gescheitert. „Irgendwann reißt jede Serie“, meinte Hack gelassen. „Eigentlich macht er jeden im Training und im Spiel hat er die auch gemacht.“