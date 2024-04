Bundesliga Nach Buttersäure-Attacke in Heidenheim: Polizei ermittelt

Heidenheims Trainer Frank Schmidt verurteilte die Aktion aufs Schärfste. „Da fehlt mir jegliche Form des Verständnisses“, sagte der 50-Jährige nach dem Spiel. Manchen Leuten fehle es offenbar an Intelligenz, meinte Schmidt. „Jeder kann bei uns eine Meinung haben - auch zu RB Leipzig. Aber so was? Da schäme ich mich für. So was gehört sich nicht.“ Er wolle sich auch im Namen des Vereins dafür entschuldigen. Er habe den Gestank selbst über seine Nase wahrgenommen, erklärte der Coach. FCH-Vorstandsmitglied Petra Saretz sagte der „Bild“-Zeitung, dass man der Sache nachgehen werde.