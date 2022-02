22. Spieltag : Nach guter Leistung: BVB will nicht über Meisterrennen reden

Berlin Eine Woche nach der Pleite gegen Leverkusen gelingt dem BVB die Wiedergutmachung. Doch statt über ein immer noch recht theoretisches Titelrennen zu reden, schaut man auf die nächste Aufgabe in Europa.

Meisterrennen kein Thema

Zu groß ist der Rückstand in der Bundesliga mit sechs Punkten immer noch, zu frisch die Erinnerung an die eigene Vorstellung beim 2:5 gegen Bayer Leverkusen vor einer Woche. Rose attestierte seinem Team, es habe in Berlin in der zweiten Halbzeit „sehr leidenschaftlich, diszipliniert und erwachsen verteidigt“. Das war in dieser Saison wahrlich nicht immer so.