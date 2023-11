Bundesliga Nach Karriere: Kramer will lieber Trainer als Manager werden

Das Ende seiner aktiven Profikarriere habe er noch nicht im Blick. „Ich will noch ganz lange Fußball spielen. Das ist das Beste, was ich machen kann“, sagte der Gladbacher Profi. „Alles, was danach kommt, wird einen Ticken weniger toll sein. Ich weiß alles, was ich habe, sehr zu schätzen, und weiß schon jetzt, dass ich der Zeit ab dem Tag, wo ich aufhöre, nachtrauern werden. Darum werde ich dem bis dahin alle Hingabe widmen“, sagte der ehemalige Nationalspieler.