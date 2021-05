Bundesliga : Nach Leipzig-Pleite beim BVB: FC Bayern vorzeitig Meister

Berlin Die erste Chance vor zwei Wochen hatten die Bayern noch vergeben - nach einer Niederlage in Mainz. Nun aber steht die erfolgreiche Titelverteidigung fest. Der BVB schoss die Münchner durch einen verrückten Sieg gegen Leipzig zum neunten Meistertitel nacheinander.

Das Heimspiel der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach ist nicht mehr entscheidend für den Titelkampf. Für die Münchner ist es die neunte Meisterschaft nacheinander, nach dem Triple der Vorsaison in diesem Jahr jedoch der einzige Titel. Im DFB-Pokal waren sie in der 2. Runde gegen den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeschieden. In der Champions League scheiterten sie als Titelverteidiger im Viertelfinale an Paris Saint-Germain.