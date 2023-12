14. Spieltag Nach „Paukenschlag“ von Frankfurt: Tuchel ringt um Fassung

An der fast aberwitzigen Serie an Bayern-Fehlern kam Tuchel aber nicht vorbei, er fand deutliche Worte. „Wir sind enttäuscht und auch sauer. Es gibt viel aufzuarbeiten und viel zu verdauen. Dass wir wenig Argumente haben für das, was wir gemacht haben, ist ja klar. Damit bleibt die Verantwortung letztendlich bei mir“, sagte der Trainer.