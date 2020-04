Wieder im Training : Nach Quarantäne: Stark und Wolf zurück bei Hertha

Berlin Niklas Stark und Marius Wolf haben nach ihrer zweiwöchigen Quarantäne das Training beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder aufgenommen.

„Ich habe mich schon als neuer Spieler vorgestellt“, sagte Nationalspieler Stark lachend dem vereinseigenen TV-Sender nach dem Training. Der 25 Jahre alte Nationalspieler musste aufgrund des Kontaktes mit einem Coronavirus-Infizierten bereits zum zweiten Mal in häusliche Quarantäne, konnte dafür in seiner bayerischen Heimat seinen Geburtstag am Dienstag begehen.