Bundesliga Nach Relegationskrimi: Bochum-Torwart Luthe beendet Karriere

Seinen letzten Auftritt dürfte er so schnell nicht vergessen. Im Hinspiel hatte der VfL daheim 0:3 verloren. Kaum einer glaubte daran, dass der Erstligist noch einmal zurückkommt. Nach dem ersten Treffer in Hälfte eins in Düsseldorf gelang dem Ruhrpott-Club ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit. Im Elfmeterschießen parierte Luthe den ersten Schuss von Andre Hoffmann.