Fußball-Bundesliga Nach Rot-Ärger: Wolfsburgs Arnold wehrt sich gegen Hetze

Arnold war am vergangenen Samstag im Spiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) an der Gelb-Roten Karte gegen Atakan Karazor beteiligt. Der Wolfsburger traf in einem Zweikampf Karazor, der dennoch den Platz verlassen musste. Schiedsrichter Sven Jablonski hatte irrtümlicherweise ein Foulspiel des VfB-Spielers erkannt und nach dem Spiel und der Ansicht der Fernsehbilder eine Fehlentscheidung eingeräumt.