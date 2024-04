Bundesliga Nach Roter Karte: Sildillias Saison vorzeitig zu Ende

Der Franzose wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mit einer Sperre von drei Spielen belegt, hieß es in einer Mitteilung. Sildillia hatte am Samstag in der 64. Minute nach einem harten Foul an Kevin Paredes die Rote Karte gesehen. Spieler und Club stimmten dem Urteil zu, es ist somit rechtskräftig.