Nach seiner neuerlichen Wadenverletzung will Manuel Neuer in einem Pressegespräch persönlich Auskunft geben. Der FC Bayern lud für den Mittwoch um 12.00 Uhr zu einem Termin an der Säbener Straße. dpa

Der Nationaltorhüter hatte sich zuletzt beim 4:1 in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf verletzt. Nachdem ein Muskelfaserriss diagnostiziert worden war, ging der deutsche Fußball-Rekordmeister von einer Zwangspause von rund zwei Wochen aus.

Damit fehlt Neuer mindestens in den zwei Spielen gegen Werder Bremen in der Meisterschaft am Samstag und vier Tage danach im DFB-Pokal. Womöglich kommt auch das Spiel in Nürnberg am 28. April für ihn zu früh. „Ich bin optimistisch im Saisonendspurt wieder im Tor zu stehen“, schrieb der 33 Jahre alte Keeper am Montag bei Instagram.

Die Bayern kämpfen in einem spannenden Duell mit Borussia Dortmund um den siebten Meistertitel in Serie. Die Entscheidung fällt vermutlich erst in den letzten beiden Partien, wenn Bayern bei den starken Leipzigern gastiert und zum Abschluss Pokalsieger Eintracht Frankfurt empfängt. Dann will Kapitän Neuer wieder mit von der Partie sein.

Instagram-Eintrag

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern