Bundesliga Nachhaltigkeit: RB Leipzig meisterlich

RB Leipzig ist Nachhaltigkeitsmeister der Fußball-Bundesliga. Zu diesem Ergebnis kommt das Digital-Unternehmen acb.studio in einer Analyse zum Thema Nachhaltigkeit der Vereinswebseiten der 18 Clubs der Saison 2023/24. So verbraucht die Startseite von Pokalsieger Leipzig laut acb.studio 0,59 Gramm CO2 pro Aufruf. Schlusslicht der Untersuchung ist demnach der SC Freiburg mit 4,20 Gramm CO2 pro Aufruf. Der jährliche Stromverbrauch der Startseite von Rekordmeister Bayern München entspricht dem Unternehmen zufolge umgerechnet dem von sieben Fußballstadien (175.000 Kilowattstunden) - was lediglich für Platz drei hinter Leipzig und Werder Bremen (0,81 Gramm COS2) ausreicht.