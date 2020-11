Traumtor : Nächste Max-Kruse-Show mit Union: Trainer wird zum Fan

Berlin An elf der bisher 21 Union-Tore war Max Kruse beteiligt. Beim wilden 3:3 gegen Frankfurt trifft der Ex-Nationalspieler erstmals doppelt für die Berliner. Das Traumtor lässt sogar die Konkurrenz schwärmen - und der eigene Trainer wird ein bisschen zum Fan.

Der 32-Jährige hat die Hauptrolle in der erstaunlichen Erfolgsgeschichte des Underdogs 1. FC Union mit einem Lächeln im Gesicht übernommen - ohne sie für sich offiziell zu beanspruchen. „Ich bin natürlich froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte und wir den Punkt mitnehmen. Das war das Minimalziel“, formulierte Kruse in seinem Understatement.

Nach neun Runden, in denen Union einen Ungeschlagen-Vereinsrekord von acht Spielen aufstellte und sagenhafte 16 Punkte holte, ist der überraschende Bundesliga-Rückholdeal mit Max Kruse schon aufgegangen. Dabei hatten einige Experten nach einem Jahr in der türkischen Liga und wegen Kruses speziellen Drangs in die Öffentlichkeit gezweifelt, ob der Ex-Nationalspieler zu den Schlosserjungs aus Berlin-Köpenick überhaupt passt. So nennt sich der Verein aufgrund seiner Entstehungsgeschichte und Anhängerschaft selbst gern.