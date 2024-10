Fußball-Bundesliga Nächste Niederlage für sieglose Bochumer

Trotzdem baute Hasenhüttl gegen Bochum seine Startelf um: Astier Vranckx ersetzte den verletzten Mattias Svanberg (Sprunggelenk) und Riedle Baku erhielt den Vorzug vor Kilian Fischer. Außerdem erlebte Denis Vavor sein Startelf-Debüt, spielte anstelle von Cédric Zesiger in der Innenverteidigung - und hatte von Beginn an viel zu tun.Denn die Bochumer hielten trotz der fehlenden Erfolgserlebnisse an ihrer Spielweise fest, agierten offensiv und versuchten mit frühem Pressing den Gegner unter Druck zu setzen. Jedoch ergaben sich dadurch immer wieder Lücken in der Abwehr. Den Wolfsburgern reichte meist ein langer Ball, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen.