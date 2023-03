23. Spieltag : Nächste Nullnummer: Union hadert mit der letzten Konsequenz

Berlin Gegen Köln braucht Union eine starke Leistung von Keeper Rönnow, um nicht zu verlieren. Im Angriff tun sich die Berliner noch schwerer, bemühen sich aber um Ruhe.

Wie schon zuvor beim Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 sahen die 22.012 Zuschauern und Zuschauerinnen in der ausverkauften Alten Försterei keine Tore und eine Heimmannschaft, die sich redlich mühte, ohne aber viel Gefahr zu erzeugen. Seit drei Spielen warten die Eisernen auf einen Sieg und ein Tor in der Liga.

Fischer: „Die letzte Gier“ hat gefehlt

So weit, so normal für eine Einschätzung des Union-Trainers. Doch in den Zwischentönen wurde der 57-Jährige deutlich. In der zweiten Halbzeit habe sein Team phasenweise, „um ein Gegentor gebettelt.“ Zu den glücklosen Angriffsbemühungen sagte er: „Das Spiel mit dem Ball war sicherlich ungenügend.“