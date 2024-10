Nationalmannschaft Nächster DFB-Ausfall: Auch Leipzigs Raum muss wohl passen

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzeichnet offenbar den nächsten Ausfall für die kommenden Länderspiele in der Nations League. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung muss auch der Leipziger David Raum verletzungsbedingt passen. Dafür darf sich offenbar Robin Gosens vor den Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande Hoffnungen auf eine Rückkehr ins DFB-Team nach fast einem Jahr machen.