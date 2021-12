Bundesliga : Nächster Nackenschlag für Fürth: Saisonende für Torwart Funk

Fürth Das Verletzungspech hat beim sieglosen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth erneut heftig zugeschlagen.

Er sei überzeugt, dass Burchert gegen die Berliner „ein guter Rückhalt“ der Abwehr sein werde, die in den letzten drei Spielen 17 Gegentore hinnehmen musste. Das jüngste 1:7 in Leverkusen hat Leitl in der Analyse „sehr kritisch und hart“ aufgearbeitet. Ihn nerve die Negativserie. Es sei am Sonntag darum an der Zeit, endlich mal nach einem Erfolg „mit einem Lächeln im Gesicht“ den Platz zu verlassen.