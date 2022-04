Hertha-Sieg in Augsburg : „Nächstes Endspiel“: Magaths Boateng-Plan geht auf

Hertha-Sieg in Augsburg

Torschütze und Leader: Suat Serdar (l) und Kevin-Prince Boateng waren die Erfolgsfaktoren für den Hertha-Sieg in Augsburg. Foto: Stefan Puchner/dpa

Augsburg Er redet, diktiert - und führt Hertha zurück in die Erfolgsspur. Kevin-Prince Boateng kann genau die Figur sein, die Berlin im Abstiegskampf braucht.

Magaths Plan ging auf. Vor der Partie beim Tabellen-14. hatte der 68-Jährige den Mangel an Berliner Führungsspielern beklagt. Boateng, der hohes Ansehen im Team genießt, sollte es richten auf seiner geliebten Position als Spielmacher. Er lieferte - und leitete Hertha weg von den direkten Abstiegsrängen in der Fußball-Bundesliga. „Er ist sehr wichtig für unsere Mannschaft. Er redet viel mit den Spielern. Er organisiert. So eine Figur haben wir gebraucht“, lobte Magath.