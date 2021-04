FC Bayern München : Nagelsmann als Favorit? FC Bayern wieder auf Trainersuche

Wolfsburg/München Hansi Flick will den FC Bayern München nach dieser Saison verlassen. Der Trainer beendet damit einen schon lange schwelenden Konflikt mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Seit dem Abschied von Pep Guardiola hat sich niemand länger als Bayern-Coach gehalten.

Oder jemand wie Erik ten Hag von Ajax Amsterdam, der schon vor Hansi Flick im Gespräch war? In jedem Fall muss der FC Bayern München in diesem Jahr wieder einen Trainer suchen - es ist bereits der fünfte, seit Pep Guardiola den alten und so gut wie sicher auch neuen deutschen Meister 2016 verließ.