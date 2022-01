Bundesliga : Nagelsmann bringt Notelf - Kimmich-Comeback gegen Gladbach

Steht zum Rückrundenstart in Bayerns Startelf: Malik Tillman. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Trainer Julian Nagelsmann bietet zum Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga beim coronageplagten Herbstmeister FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach die zehn verfügbaren Profis unter den Feldspielern in der Startelf auf.

Der 19 Jahre alte Malik Tillman steht dabei am Freitagabend in der Allianz Arena erstmals in der Anfangsformation. Nationalspieler Joshua Kimmich gibt nach zwei Monaten Corona-Zwangspause sein Comeback beim Tabellenführer. „Wir haben immer noch eine gute erste Elf“, sagte Nagelsmann bei Sat.1.