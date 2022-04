FC Bayern München : Nagelsmann fühlt mit verletztem Tolisso: „Am Boden zerstört“

München Bayern-Profi Corentin Tolisso hat sich nach der nächsten Muskelverletzung erst einmal in seine Heimat Frankreich zurückgezogen. Das berichtete Trainer Julian Nagelsmann vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern beim FC Villarreal.

Der gerade erst von einer Oberschenkelverletzung genesene Tolisso hatte sich am vergangenen Wochenende nach seiner Einwechslung in Freiburg gleich wieder einen Muskelfaserriss zugezogen, bestätigte Nagelsmann.

Für den 27-jährigen Tolisso ist der erneute Ausfall auch darum hart, weil sein Vertrag in München am Saisonende ausläuft. Er kann sich nun weder für einen neuen Arbeitgeber noch für eine Vertragsverlängerung beim Rekordmeister empfehlen. Seine hohe Verletzungsanfälligkeit wird dabei für ihn zum Problem.

„Es ist keine leichte Situation für ihn. Er war am Boden zerstört, er ist fertig mit der Welt, das ist auch verständlich aus sportlicher Sicht“, sagte Nagelsmann am Dienstag mitfühlend: „Er hat jetzt viele Muskelfaserrisse gehabt in den letzten Monaten und viele Ausfalltage in den letzten Jahren.“