Bayern München : Nagelsmann für Time-outs im Fußball - Trinchieri: Wäre gut

München Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat sich erneut für Auszeiten im Fußball ausgesprochen.

„Es wäre super, ich setze mich seit fast zehn Jahren dafür ein. Aber es ist nicht so leicht im Fußball, Veränderungen herbeizuführen“, sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Doppel-Interview im Mitgliedermagazin „51“ mit dem Münchner Basketball-Trainer Andrea Trinchieri. „Ich bin sicher, dass sich die Qualität der Spiele noch einmal steigen würde, weil die Trainer durch den größeren Einfluss in solchen Time-outs mehr bewirken könnten.“