FC Bayern München : Nagelsmann hat Freude an „Zweikampfmonster“ Hernández

München Bayern-Trainer Julian Nagelsmann liebt die herzhafte Spielweise von Fußball-Weltmeister Lucas Hernández, in dem er auf dem Platz „ein Zweikampfmonster“ sieht.

Dem mit einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro teuersten Einkauf in der Geschichte des FC Bayern München bescheinigt Nagelsmann ebenso wie Abwehrkollege Dayot Upamecano eine „super Entwicklung“ in der noch jungen Saison.

„Lucas ist ein Spieler, der mit Herz verteidigt, der es liebt zu verteidigen, der überall reinfegt in jeden Zweikampf“, beschrieb Nagelsmann vor dem Gastspiel des Bundesliga-Tabellenführers beim VfL Bochum an diesem Sonntag (17.30 Uhr) die Spielweise des 26-jährigen Hernández. Der Franzose fiel in seinen ersten drei Jahren beim FC Bayern aber auch immer wieder verletzt aus, was nicht zuletzt seinem körperbetonten Spielstil geschuldet war.