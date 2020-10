Bundesliga : Nagelsmann hofft auf Gladbacher Schwäche in Schlussphase

Leipzig RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat beim nächsten Gegner Borussia Mönchengladbach eine ähnliche Schwäche ausgemacht wie bei seinem Team.

„Die Anfälligkeit in der letzten Viertelstunde ist mit einer ähnlichen Thematik verbunden wie bei uns. Dass beide Teams eine sehr gute Qualität haben und in vielen Bundesligaspielen oft die bessere Mannschaft sind, aber das Killer-Gen fehlt“, sagte der RB-Coach vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und fügte schmunzelnd an: „Wir hoffen, dass sie die Anfälligkeit in der letzten Viertelstunde beibehalten und wir dann zuschlagen können.“