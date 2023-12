Heimabschied Nagelsmann-Nachricht an Forsberg vor Wechsel in die USA

Forsberg wird vom 1. Januar an für Red Bull New York spielen. Er verabschiedete sich am Samstag beim 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit einer Glanzleistung: Der 32-Jährige schoss das Tor zum 2:1 und bereitete Leipzigs dritten Treffer vor. Nagelsmann, der nach Leipzig den FC Bayern trainiert hatte, ist mittlerweile Bundestrainer.