Bundesliga : Nagelsmann plant mit Hernández in Leverkusen und Lissabon

München Bayern-Star Lucas-Hernández hat in Spanien Ärger mit der Justiz: Ihm droht sogar eine Haftstrafe. Trainer Julian Nagelsmann zählt trotzdem weiter auf den Verteidiger.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann plant trotz der drohenden Haftstrafe für Lucas Hernández mit dem Fußball-Weltmeister in den Partien in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen und in der Champions League bei Benfica Lissabon.

Am kommenden Dienstag, einen Tag vor der Partie in Lissabon, muss Hernández vor einem Strafgericht in Madrid erscheinen. Stand jetzt muss er danach eine sechsmonatige Haftstrafe antreten. Die Bayern spielen an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) zunächst in Leverkusen gegen den Tabellenzweiten und am kommenden Mittwoch in Lissabon.