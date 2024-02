Trainer der DFB-Auswahl Nagelsmann: Trainer bekommen bei Bayern „nicht so viel Zeit“

Nagelsmann beklagte in diesem Zusammenhang die Umgangsformen im Profifußball. In dem Geschäft fehle es an Offenheit. „Das, was nach einer Trennung nach außen kommuniziert wird, hat mit der Realität wenig zu tun. Aber so wurde es im Fußball immer gemacht, und es wird auch in den nächsten 30 Jahren so sein“, sagte Nagelsmann, der beim DFB einen Vertrag bis nach der Heim-EM in diesem Sommer hat. Die Zukunft danach ist offen.