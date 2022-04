FC Bayern München : Nagelsmann vertraut Salihamidzic & Co. bei Transferplänen

Nagelsmann vertraut Salihamidzic & Co. bei Transferplänen

München Julian Nagelsmann hat sich zuversichtlich über die Transferpläne beim FC Bayern München in diesem Sommer geäußert.

„Ich habe Vertrauen in Brazzo (Hasan Salihamidzic), Marco (Neppe) und Oli (Kahn), dass sie bis Ende August eine Topmannschaft hinstellen, mit der wir den Ansprüchen des FC Bayern München gerecht werden“, sagte Nagelsmann und bekräftigte den „extrem engen Austausch“ mit der sportlichen Führung des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

„Mein Job ist es dann, aus den Spielern das Maximale herauszuquetschen“, erläuterte Nagelsmann vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Das sei in dieser Saison über „weite Phasen gelungen“, aber „in entscheidenden Phasen nicht so gut gelungen“.