Bundesliga : Nagelsmann von Streich begeistert: „Cooler Fetzen“

München Bayern Münchens Coach Julian Nagelsmann schwärmt vom Freiburger Trainer-Original Christian Streich.

Der „Trainer des Jahres“ sei eine „Ikone in Freiburg und in der Bundesliga generell“, befand Nagelsmann. Streich entwickle seine Mannschaften immer wieder „aufs Neue zu einem Topteam in der Bundesliga“. Der 57-Jährige führte den SC in der vergangenen Saison zum Beispiel ins DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig und in die Europa League.