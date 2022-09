FC Bayern München : Nagelsmann vor Augsburg-Spiel: „Arbeiten statt Brillieren“

München Dem Remis-Hattrick will der FC Bayern wieder einen Liga-Sieg folgen lassen. Trainer Julian Nagelsmann erwartet gegen den FC Augsburg einen geschäftigen Tag für sein technisch versiertes Ensemble.

„Ich will erstmal das Spiel in Augsburg gewinnen - das ist mir ehrlich gesagt wichtiger als der Wiesn-Besuch“, sagte der 35-Jährige, als er nach seiner Vorfreude auf den traditionellen Wiesn-Besuch des Rekordmeisters befragt wurde. „An die Wiesn denke ich noch nicht. Ich freue mich für alle, die frenetisch darauf hinjubeln, dass es wieder los geht“, sagte Nagelsmann.

Dreieinhalb Stunden nach dem „Ozapft is“ auf dem 187. Oktoberfest wollen die Münchner beim FC Augsburg einen Kater vermeiden. „Wir haben in der Bundesliga noch einiges gut zu machen“, sagte Leroy Sané nach zuletzt drei Unentschieden in der Liga. „Wir wollen immer ausstrahlen, dass wir volle Attacke gehen.“ Wie zuletzt in der zweiten Hälfte beim 2:0 in der Champions League gegen den FC Barcelona, als neben Sanè der am Samstag (15.30 Uhr) wie Kingsley Coman verletzt fehlende Lucas Hernández traf.