Bundesliga : Nagelsmann wünscht sich bei Lewandowski Planungssicherheit

München Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich angesichts der Spekulationen um die Zukunft von Weltfußballer Robert Lewandowski Planungssicherheit.

„Es ist grundsätzlich immer gut, wenn man Planungssicherheit hat in allen Bereichen des Lebens, so auch beim Stürmer“, sagte der 34-Jährige vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).