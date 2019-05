Leipzig-Coach : Nagelsmann zu Werner: „Mir wäre es lieber, wenn er bleibt“

Leipzig Julian Nagelsmann teilt die Auffassung seines künftigen Vereins RB Leipzig in der Wechselfrage um Nationalspieler Timo Werner.

Nagelsmann tritt beim DFB-Pokalfinalisten seinen Dienst am 1. Juli mit einem klaren Erfolgsanspruch an. „Also, grundsätzlich ist es schon ein Ziel, einen Titel in den vier Jahren zu holen“, bekräftigte der designierte Coach des sächsischen Fußball-Bundesligisten in einem Interview der „Sport Bild“.