Bundesliga Nagelsmann zum FC Bayern? Eberl: Kommentiere keine Namen

Der 50-Jährige ist seit einem Monat als Sportvorstand im Amt. Zu den vielfältigen Herausforderungen wie etwa der Trainersuche sagte er: „Es ist ja kein Wunschkonzert. Also Bundesliga ist nicht 'Wünsch dir was', sondern so ist es. Nur weil alle schreiben und jeder sagt: „Das müsste doch sein und das muss doch sein“ - im Fußball muss gar nichts“, sagte Eberl. „Wir arbeiten daran, wir werden unsere Lösung finden, die wir für Bayern München machbar realisieren können - und andere Entscheidungen können wir nicht beeinflussen.“