FC Bayern : Nagelsmanns Goretzka-Prognose: „Hat ein paar Baustellen“

Münchens Leon Goretzka in Aktion. Foto: Tom Weller/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

München Leon Goretzka fällt im Topspiel der Bayern gegen Frankfurt aus. Immer wieder bremsen den Nationalspieler muskuläre Probleme. Sein Trainer spricht von einem grundsätzlichen Problem.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat beim erneut muskulär angeschlagenen Leon Goretzka eine ungünstige Prognose auch für die Zukunft des Fußball-Nationalspielers geäußert. Der 27 Jahre Mittelfeldspieler wird im Bundesliga-Topspiel des Tabellenführers FC Bayern am Samstagabend gegen Verfolger Eintracht Frankfurt wegen Beschwerden an der Oberschenkelinnenseite fehlen.

„Da will ich kein Risiko eingehen. Deshalb wird er nicht zur Verfügung stehen“, sagte Nagelsmann. Er hoffe, dass Goretzka am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 wieder einsatzfähig ist. „Ich nehme ihm den Druck, unbedingt spielen zu müssen“, bemerkte Nagelsmann, der in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frankfurt einige grundsätzliche Anmerkungen zur Anfälligkeit des Bayern-Profis machte.

„Dafür kann er nichts“

„Leon hat ein paar Baustellen schon seit seiner Bochumer Zeit. Es gibt gewisse körperliche Konstitutionen, die manchmal muskuläre Probleme nach sich ziehen. Dafür kann er nichts. Teilweise wird man so geboren, dass gewisse Elemente im Körper- und Knochenbereich nicht so sind, wie sie sein können. Deswegen haben manche Spieler nie Verletzungen und manche viele Verletzungen.“

Goretzka habe „leider immer wieder Wehwehchen“, schilderte Nagelsmann, der mit Blick in die Zukunft prophezeite: „Das ist so und wird wahrscheinlich auch nicht mehr anders werden.“ Dabei sei der ehemalige Schalker „kein fauler Spieler“, sondern investiere vielmehr viel in seinen Körper. Goretzka hatte etwa während der ersten Corona-Phase die Muskeln an seinem Oberkörper sichtlich gestählt.

Goretzka war Anfang dieser Saison wegen einer Knie-Operation ausgefallen. Und auch in der Wintervorbereitung musste bei ihm die Trainingsbelastung zeitweise reduziert werden. Nagelsmann will Goretzka nur topfit spielen lassen. „Er braucht schon hundert Prozent. Das sieht man im Spiel ganz genau, wenn er nicht ganz frei ist im Kopf und Bedenken da sind, dass irgendetwas passiert. Dann sind die Aktionen auch nicht so, wie er sich das vorstellt“, erläuterte der Trainer. Auch für Spiele mit der Nationalmannschaft ist WM-Teilnehmer Goretzka in der Vergangenheit immer wieder mal wegen leichterer Blessuren und Beschwerden ausgefallen.

